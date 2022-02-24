Бой под Харьковом: в сети обнародовано видео очевидца

Под Харьковом продолжается бой украинских военных с российскими войсками, вторгшимися в Украину утром 24 февраля.

Видео снял и обнародовал в Facebook очевидец.

«Это уже на околице Харькова идет бой. Идет бой с применением артиллерии… ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет). Уже все, вон она, окружная. Это в районе «Жуков», это уже Циркуны. Все ближе и ближе к Харькову», – рассказал он.

Как сообщалось, украинские военные, бойцы 93-ей отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», сегодня, 24 февраля, захватили в плен первых российских оккупантов.

Также на окружной под Харьковом были сожжены 4 вражеских танка.

Агентство Телевидения Новости