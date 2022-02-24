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Польша упразднила все коронавирусные ограничения для желающих уехать украинцев

Польша упразднила все коронавирусные ограничения для желающих уехать украинцев

Польша сняла все коронавирусные ограничения для граждан, желающих уехать из Украины из-за вторжения России.

Об этом сообщил и.о. руководителя Львовской таможни Даниил Меньшиков.

«Сообщаем, что польская сторона сняла ограничения по наличию ПЦР-тестов для граждан, желающих уехать из Украины в Республику Польша», – написал он в фейсбук.

По словам Меньшикова, все пункты пропуска Львовской таможни работают в штатном режиме.

Напомним, еще в конце января вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик сообщал, что в случае вторжения РФ на границе можно ожидать волны – до миллиона – беженцев из Украины. Польское государство не намерено от этого дистанцироваться.

«Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, бегущие от огня, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны», — отметил Мацей Вонсик.

Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию. 

Источник: Левый Берег

Агентство Телевидения Новости

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