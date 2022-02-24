В харьковских домах и зданиях работают укрытия.

Сотрудники коммунальных учреждений организовывают работу укрытий, рассказали в пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщили сегодня, 24 февраля, в городской информационно-диспетчерской службе «15-62», для ускорения процессов харьковчане могут позвонить ответственным за гражданскую защиту своего района лицам по указанным телефонам:

1. Киевский район — 700 04 32;

2. Индустриальный район — 93 10 14;

3. Холодногорский район — 725 34 89;

4. Московский район — 725 29 61;

5. Новобаварский район — 712 50 34;

6. Слободской район — 732 78 25;

7. Немышлянский район — 725 32 61;

8. Основянский район — 096 512 30 91;

9. Шевченковский район — 725 29 97.

Агентство Телевидения Новости