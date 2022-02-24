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На Харьковщине спасатели потушили 8 пожаров от обстрелов, есть погибшие

На Харьковщине спасатели потушили 8 пожаров от обстрелов, есть погибшие

На Харьковщине спасатели ликвидировали 8 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Об этом сообщается в оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области по состоянию на 12:00 24 февраля.

По данным ГСЧС, они случились на гражданских объектах и ​​объектах военной инфраструктуры:

— Лозовский район, Лозовская городская тергромада, с. Катериновка;

– Харьковский р-н, с. Бобровка;

– Харьковский р-н., с. Бобровка (попадание снаряда в автомобиль);

– г. Чугуев, ул. Мичурина;

— г. Чугуев, м/р-н Авиатор, дом. 157 (есть пострадавшие среди гражданских, 1 погибший);

– г. Чугуев, ул. Ломоносова, 114;

— г. Харьков, проезд Кольцевой 2а;

– Купянский р-н, Ольховатская ОТГ, с. Приколотное.

«Сохраняем спокойствие и проверяйте информацию на официальных ресурсах. ГСЧС работает в усиленном режиме», — говорится в сообщении ГСЧС.

Агентство Телевидения Новости

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