На Харьковщине спасатели потушили 8 пожаров от обстрелов, есть погибшие
На Харьковщине спасатели ликвидировали 8 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Об этом сообщается в оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области по состоянию на 12:00 24 февраля.
По данным ГСЧС, они случились на гражданских объектах и объектах военной инфраструктуры:
— Лозовский район, Лозовская городская тергромада, с. Катериновка;
– Харьковский р-н, с. Бобровка;
– Харьковский р-н., с. Бобровка (попадание снаряда в автомобиль);
– г. Чугуев, ул. Мичурина;
— г. Чугуев, м/р-н Авиатор, дом. 157 (есть пострадавшие среди гражданских, 1 погибший);
– г. Чугуев, ул. Ломоносова, 114;
— г. Харьков, проезд Кольцевой 2а;
– Купянский р-н, Ольховатская ОТГ, с. Приколотное.
«Сохраняем спокойствие и проверяйте информацию на официальных ресурсах. ГСЧС работает в усиленном режиме», — говорится в сообщении ГСЧС.