На территории экопарка разорвались снаряды: есть убитые и раненые животные

На территории Фельдман Экопарк по состоянию на 16:00 разорвано пять снарядов. Есть убитые и раненые животные.

Об этом сообщили в пресс-службе Экопарка.

Такую же информацию опубликовал у себя на странице в Фейсбук и Александр Фельдман.

В комментариях под своим постом он написал: «Два оленя на части. Входную группу в клочья. Выбиты все окна у приматов».

Как сообщалось, Россия напала на Украину сегодня, 24 февраля, ранним утром. Вражеские войска атаковали крупнейшие города и области Украины, в том числе Харьковскую область.

Президент Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.

Агентство Телевидения Новости