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Под Киевом взорвали три моста, чтобы остановить врага
На северо-западном направлении Киева взорвали три моста, чтобы остановить продвижение войск врага.
Об этом сообщил источник Украинской правды в Генштабе и Сухопутных войсках ВСУ.
В частности, взорвали мост на Новоирпенской трассе, мост в Гостомеле по Варшавской трассе, и в Демидове мост через Ирпень.
Сухопутные войска ВСУ предупреждают, что возможен заход противника в близлежащие к Ворзелю населенные пункты.
По данным источников УП, российские войска уже прошли Дымер.
Источник: Украинская правда
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