На Харьковщине погибли 23 гражданских, среди которых дети — глава ХОГА

По предварительной информации, в Харьковской области погибли 23 гражданских лица, среди которых дети, и сотни пострадавших, которые доставлены в областные районные и городские больницы.

Об этом сказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада».

Глава ОГА подчеркнул, что ни одно административное здание, жилой дом в Харькове врагом не захвачены.

Он отметил, что, несмотря на комендантский час, введенный в Харькове и Харьковской области, люди спускаются в метрополитен, чтобы уберечься от возможного обстрела.

По его словам, на сегодняшний день несколько тысяч человек прячутся в метрополитене. «Угроза обстрела всегда остается», — подчеркнул он.

Говоря о ситуации в Харьковской области, Синегубов сказал: «Сейчас идут у нас активные бои по Дергачевскому направлению, по Сумскому направлению, по Волчанскому направлению и по Купянску. Наши военные не уступили свои позиции ни на один метр. Они держатся, враг несет значительные потери. Наши военные захватили пленников. Сейчас идет их допрос».

Напомним, сегодня в бою с российскими оккупантами за украинский остров Змеиный, расположенный в Черном море, погибли 13 украинских пограничников.

Источник: УНИАН

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