На Харьковщине погибли 23 гражданских, среди которых дети — глава ХОГА
По предварительной информации, в Харьковской области погибли 23 гражданских лица, среди которых дети, и сотни пострадавших, которые доставлены в областные районные и городские больницы.
Об этом сказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада».
Глава ОГА подчеркнул, что ни одно административное здание, жилой дом в Харькове врагом не захвачены.
Он отметил, что, несмотря на комендантский час, введенный в Харькове и Харьковской области, люди спускаются в метрополитен, чтобы уберечься от возможного обстрела.
По его словам, на сегодняшний день несколько тысяч человек прячутся в метрополитене. «Угроза обстрела всегда остается», — подчеркнул он.
Говоря о ситуации в Харьковской области, Синегубов сказал: «Сейчас идут у нас активные бои по Дергачевскому направлению, по Сумскому направлению, по Волчанскому направлению и по Купянску. Наши военные не уступили свои позиции ни на один метр. Они держатся, враг несет значительные потери. Наши военные захватили пленников. Сейчас идет их допрос».
Напомним, сегодня в бою с российскими оккупантами за украинский остров Змеиный, расположенный в Черном море, погибли 13 украинских пограничников.
Источник: УНИАН