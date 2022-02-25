Пожары и обстрелы на Харьковщине: как прошли сутки — сводка ГСЧС
На Харьковщине за минувшие сутки спасатели 47 раз выезжали по сигналу «Тревога».
Об этом сообщили в пресс-служе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как сообщается в оперативной сводке по состоянию на 07:30 25 февраля 2022, за сутки было ликвидировано 11 пожаров, вызванных вражескими обстрелами:
— Лозовский район, Лозовская городская тергромада, с. Катериновка;
– Харьковский р-н, с. Бобровка;
– Харьковский р-н., с. Бобровка (попадание снаряда в автомобиль);
– г. Чугуев, ул. Мичурина;
— г. Чугуев, м/р-н Авиатор, дом. 157 (есть пострадавшие среди гражданских, 1 погибший);
– г. Чугуев, ул. Ломоносова, 114;
— г. Харьков, пр-зд Кольцевой 2а;
– Купянский р-н, Ольховатская ОТГ, с. Приколотное.
– 2 пожара Купянский р-н, с. Кондрашовка.
– г. Купянск.
Как сообщалось, 24 февраля в Чугуеве в результате вражеских обстрелов произоешл пожар в пятиэтажном доме. Общая площадь пожара составила около 100 кв. В результате взрыва погиб 14-летний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей.
В этот же день в 15:56 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в с. Кондрашовка Купянского района в результате вражеских обстрелов. От поражения снарядами, по предварительным данным, пострадала женщина и двое детей. К моменту прибытия спасателей горел дом на площади около 70 кв. В 17.15 пожар ликвидировали.
После ликвидации пожара в жилом доме спасатели приступили к тушению пожара на территории соседнего домовладения. В 18:05 пожар был ликвидирован.