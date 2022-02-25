Первый день войны: как прошла ночь харьковчан в метро

24 февраля украинцы проснулись от полномасштабной войны России. Враги атаковали несколько городов Украины, в том числе и Харьков.

На данный момент ведутся ожесточённые бои в Дергачах и Печенегах. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Украинская армия даёт отпор.

Многие жители Харькова ночевали на станциях харьковского метрополитена. Люди приходили целыми семьями, с детьми и животными.

Константин считает, что сейчас метро — это наиболее безопасное укрытие, где можно укрыться от воздушных атак.

Константин, харьковчанин

Началось всё с того, что я услышал, как тарахтят окна. И я сразу понял, что началось что-то плохое. Изначально я подумал, что это фейерверк, но потом ко мне дошло, что это война. Было страшно, конечно, но потом я собрался с мыслями. Начал собирать вещи, чтобы ничего не забыть, и перешёл в метро. Там я сразу почувствовал себя спокойней. Постоянно читал новости, чтобы понимать, что происходит в Харькове и других городах Украины. Много натыкался на фейковую информацию, поэтому важно читать все заявления на официальных источниках. Я верю в украинскую армию и считаю, что Россия в первый день понесла большие потери.

Люди взяли с собой еду, воду и вещи первой необходимости.

Сегодня утром Карина пошла домой, но не исключает, что опять придётся вернуться в метро.

Карина, харьковчанка

Коли я дізналася про те, що відбувається, я зібрала речі, сходила в магазин за продуктами та набрала води. Такі почуття я переживала вперше в житті. Пізніше друзі сказали піти в метро, і ми пішли. Я дуже вірю в нашу армію, вони тримаються. Зараз стежимо за всіма новинами і чекаємо на краще!

Агентство Телевидения Новости