В Харькове транспорт изменил маршруты: какие автобусы, троллейбусы и трамваи не ходят

В Харькове наземный городской общественный транспорт курсирует с некоторыми изменениями.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Так, по состоянию на 9:00 25 февраля не курсируют следующие автобусные маршруты:

№21 «ст. м. «Индустриальная» (автобусный терминал) – пос. Затишье»;

№31 «ст. м. «Госпром» – Большая Даниловка»;

№50 «пл. Конституции – Пятихатки»;

№59 «ст. м. «Индустриальная» (автобусный терминал) – ул. Библика, 4-я»;

№64 «ст. м. «Тракторный завод» – ул. Днестровская»;

№68 «ст.м. «Пр. Гагарина – ул.Колекторная»;

№70 «м-н «Горизонт» – 9-я поликлиника – ул.Зубарева»;

№82 «ст. г. «Армейская» – ул.Федорцевская»;

№89 «пл. Конституции – парк им.Горького»;

№217 «пл. Конституции – Лозовеньки»;

№224 «ул. Довженко – ст. м. «Тракторный завод»;

№245 «ст. г. «Госпром» – ул. Целиноградская»;

№260 «железнодорожная станция «Основа» – ст. м. «Защитников Украины»;

№268 «ул. Барабашова – ул. Владислава Зубенко»;

№280 «ст.м. «Тракторный завод» – ул. Плиточная».

Также временно не курсируют следующие трамваи: №5, 7, 12, 16, 16-я, 23, 48, 50, 55.

Не ходят троллейбусы: №25, 34, 40, 42, 46, 47 и 55.

Остальной общественный транспорт работает, отметили в мэрии.

Агентство Телевидения Новости