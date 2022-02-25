Под Харьковом идут бои, военные остановили противника — Минобороны

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины, опубликовав в Фейсбук оперативную информацию по состоянию на 10:00 25 февраля.

По данным Минобороны, возле ХАРЬКОВА и ВАЛУЙКОВ подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.

«Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым. С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Также известно, что на белорусском аэродроме ГОМЕЛЬ совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту», — сказано в сообщении.

Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома ГОСТОМЕЛЬ противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении ГОМЕЛЬ-ЧЕРНИГОВ-КИЕВ.

В Северской области украинские военные по реке Белоус остановили противника.

По данным Минобороны, сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на Киев.

«С этой же целью, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении КОЗЕЛЕЦ-БРОВАРЫ и направлении КОНОТОП-НЕЖИН-КИЕВ. Как сообщается в сводке, утрачен контроль над КОНОТОПОМ.

На юге противник вышел на рубеж ХЕРСОН, НОВАЯ КАХОВКА, КАХОВКА с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Идет бой за украинский город МЕЛИТОПОЛЬ.

На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращают обстрелы подразделений объединенных сил.

Группировка Воздушных Сил производит отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.

В общей сложности Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии столкновения.

Агентство Телевидения Новости