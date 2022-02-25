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Под Гостомелем украинские военные сожгли колонну техники российских оккупантов

Под Гостомелем украинские военные сожгли колонну техники российских оккупантов

В городе Гостомель Киевской области украинские военные сожгли колонну техники российских оккупантов.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

«Под Гостомелем украинские военные сожгли колонну русско-фашистских оккупантов! Они горят, они дохнут, они сдаются», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве российские диверсанты захватили два автомобиля ВСУ и двинулись к центру города. Их обезвредили.

Агентство Телевидения Новости

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