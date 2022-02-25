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Как беженцам выехать из Украины в Польшу: условия и список документов

Как беженцам выехать из Украины в Польшу: условия и список документов

24 февраля Россия начала военное наступление в Украину. Польша заявила о готовности принять украинских беженцев.

Так как в Украине введено военное положение, границу не смогут покинуть мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Все пограничные пункты с Польшей открыты. Страна готовится принять до 5 млн беженцев. Чтобы получить международную защиту в Польше, нужно обратиться в Пограничную службу. Сотрудники службы рассматривают все заявки от беженцев. С собой также можно взять домашних животных без документов, но их нужно задекларировать на границе.

Если вы находитесь в городе, из которого трудно выехать, можно написать волонтерам в Телеграме, которые помогут вам добраться до Польши — @VolunteerFBC

Власти Польши упростили правила въезда для украинцев: теперь им не нужны ПЦР-тесты. Необязательно даже иметь заграничный паспорт. Беженцев отправят на ближайший пограничный пункт и выдадут временные документы. Для получения информации звоните на информационный номер: +48 47 721 75 75 или отправьте электронное письмо: ukraina@udsc.gov.pl

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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