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Спецслужбы создали бот, через который можно сообщать о подозрительных метрах и перемещениях врага

Спецслужбы создали бот, через который можно сообщать о подозрительных метрах и перемещениях врага

Полиция создала бот в мессенджере Telegram @ukraine_avanger_bot, куда можно сообщить о подозрительных метках и передвижениях врага.

Кроме того, правоохранители просят граждан сообщать, если они заметят близ подозрительных людей или автомобили.

В Telegram-бот спецслужб можно сообщить о подозрительных метках, оставленных диверсантами и их пособниками на дорогах и других объектах инфраструктуры. Также граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их техники и целеуказателей.

Важно! Фото нужно делать через бот и добавлять геометку.

Кроме того, такие метки необходимо уничтожать, чтобы максимально затруднить оккупантам продвижение по территории Украины.

В то же время, полиция просит сообщать о передвижении автомобилей, водители которых оставляют метки для возможной высадки вражеского десанта.

Напомним, ранее правоохранители обращали внимание людей на необходимость сообщать на линию 102 о подозрительных лицах с красными или белыми элементами на одежде, а также о подозрительных вещах.

Агентство Телевидения Новости

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