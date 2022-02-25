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В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной

В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной

В Кремле говорят, что глава РФ Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной о ее нейтральном статусе, сообщает hromadske.ua.

Об этом сказал его спикер Дмитрий Песков днем 25 февраля.

По слова Пескова, в российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля:

Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Первоначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса.

Агентство Телевидения Новости

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