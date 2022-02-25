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Трое пострадавших, один погибший: результат взрывов возле Центра службы крови
Сегодня около 17:00 во время обстрела возле Областного центра службы крови произошли около 8 взрывов, сообщил Вадим Яворский, директор Харьковского областного центра службы крови.
В результате три человека были ранены и один погиб. Трое раненых – это сотрудники центра службы крови, погибший – мужчина, который, по всей видимости, пришел сдать кровь, он стоял на улице.
Двоих раненых скорая унесла на носилках, мужчина отказался от госпитализации.
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