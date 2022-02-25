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Информация по пострадавшим на протяжении дня в Харькове

Информация по пострадавшим на протяжении дня в Харькове

Как сообщили в пресс-службе горсовета, за сегодня в неотложку были доставлены четверо пострадавших: один военный, остальные гражданские с диагнозами ушибы, огнестрельное ранение, удар прикладом по голове.

Детское питание в метро фабрика-кухня доставила на 300 детей. На станциях метрополитена дежурят медики.  

Медикаменты: областной аптечный склад передал на станции метро «Исторический музей» и «Ботанический сад», на остальные 10 станций аптечки собрала сеть 911.

Агентство Телевидения Новости

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