Информация по пострадавшим за двое суток: информация ХОГА

Враг обстреливает жилые дома, в центре Харькова произошел обстрел Центра крови, учебного заведения, есть жертвы среди мирного населения, сообщает на своей странице в Facebook председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Всего за 2 суток российского вторжения пострадали 82 человека: гражданских – 59, военных – 23.

Погибли 11 человек: военных – 4, гражданских – 7.

«Але ми всі ми, патріотичні українці, які люблять рідну Харківщину, продовжуємо боротися за свою землю та своїх людей! Збройні Сили України, прикордонні підрозділи докладають всіх зусиль і використовують весь бойовий досвід, щоб давати гідну відсіч ворогу. Патріоти Територіально оборони так само на бойових позиціях.

Наші бійці змушують ворогів кидати техніку та озброєння і тікати назад до російського кордону.

Усі служби – ДСНС, ГУНП, Центри екстренної медичної допомоги ліквідовують наслідки російського вторгнення. Щохвилини рятують українців.

Спільно із керівником Головного управління Нацполіції в області Володимиром Тимошко звертаємося до жителів Харківщини: зберігайте єдність та віру у наших захисників!»

Агентство Телевидения Новости