Нападение РФ на Украину: НАТО сделало официальное заявление

Главы государств и правительств НАТО сделали заявление о нападении России на Украину. Ее обнародовали на официальном сайте Североатлантического альянса.

«Мы собрались сегодня, чтобы обсудить самую тяжелую угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Мы решительно осуждаем полномасштабное вторжение России в Украину при содействии Беларуси. Мы призываем Россию немедленно прекратить военное нападение, вывести все свои войска из Украины и свернуть с избранного ею пути агрессии», – сказано в заявлении.

В НАТО констатировали, что это давно спланированное, жестокое, абсолютно неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину – независимую, мирную и демократическую страну.

«Мы сожалеем о трагической гибели людей, огромных человеческих страданиях и разрушениях, вызванных действиями России. Фундамент мира на Европейском континенте, по сути, разрушен . Мир привлечет Россию, а также Беларусь к ответственности за их действия. Мы призываем все государства безоговорочно осудить этот нападение. Никто не должен быть обмануты потоком лжи со стороны России», — заявляют в Альянсе.

В НАТО отмечают, что Россия отвечает за этот конфликт.

«Она отвергла путь дипломатии и диалога, который неоднократно предлагался ей НАТО и ее государствами-членами. Она коренным образом нарушила международное право, включая Устав ООН. Действия России также являются грубым отказом от принципов, закрепленных в Основном акте Россия-НАТО. Именно Россия отошла от своих обязательств в рамках этого акта», — считают в НАТО.

В западном военном альянсе подчеркивают, что решение президента Путина напасть на Украину – ужасная стратегическая ошибка, которая очень дорого обойдется России в последующие годы как с экономической, так и политической точки зрения. Против России уже введены масштабные и беспрецедентные санкции.

НАТО заверяет, что продолжит тесную координацию с заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС.

«Сегодня по приглашению генерального секретаря к нам присоединились Финляндия, Швеция и Европейский Союз», — говорится в заявлении.

НАТО заявило о своей полной солидарности с демократически избранными президентом, парламентом и правительством Украины, а также с мужественным народом Украины, который сейчас защищает свою родину.

«НАТО остается приверженным всем фундаментальным принципам, лежащим в основе европейской безопасности, включая то, что каждая страна имеет право выбирать способы обеспечения своей безопасности. Мы будем продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищаться, и призываем других поступать так же. Мы подтверждаем нашу решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Эта позиция важна и останется неизменной», — отмечается в заявлении.

Принимая во внимание действия России, государства-члены НАТО провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

«Мы развернули дополнительные оборонные сухопутные и военно-воздушные силы в восточной части Альянса, а также морские силы и средства во всем регионе НАТО. Мы активировали планы обороны НАТО, чтобы подготовиться к реагированию в ряде непредвиденных ситуаций и обеспечить безопасность территории Альянса, в том числе опираясь на наши силы реагирования. Сейчас мы осуществляем дополнительные развертывания сил в восточной части Альянса», — заявили в НАТО.

Эти меры носят превентивный, пропорциональный и неэскалационный характер и будут оставаться таковыми, подчеркнули лидеры глав-государств НАТО.

Агентство Телевидения Новости