В ХОГА развернули Штаб обороны Харьковщины.

Как сообщил один из руководителей Штаба обороны Харьковщины, Константин Немичев, в настоящее время он работает по двум направлениям: волонтерское и мобилизационное.

«Нам нужны люди, готовые организовывать работу Штаба (кухня, санчасть, склад и т.д.). Также это направление отвечает за сбор всего необходимого», — сообщил Немичев в своем Телеграмм-канале.

«Мы ждем воинов, которые в руках с оружием готовы защищать Харьков от российских оккупантов в рядах нашего добровольческого подразделения.

Если вы готовы участвовать в том или ином направлении, звоните по телефону: 0688141654. Или приходите в ХОГА», — добавил он.

Также в Телеграмм-канале Немичева опубликован список вещей, которые крайне необходимы для Штаба обороны Харьковщины:

Питание (каждый день на 200-300 человек)

Бронежилеты (4;4+) 200 шт

Каски 250 шт

Рации Baofeng 100 шт

Пауэрбанки 200 шт

Генераторы – 10 шт

Аптечки – 250 шт

Жгуты – 300 шт

Карематы – 300 шт

Спальники – 300 шт

Тепловизор – 5 шт

Носки – 500 шт

Наушники активные – 100 шт

Камуфляжная форма – 300 шт.

Агентство Телевидения Новости