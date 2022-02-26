В ХОГА развернули Штаб обороны Харьковщины
В ХОГА развернули Штаб обороны Харьковщины.
Как сообщил один из руководителей Штаба обороны Харьковщины, Константин Немичев, в настоящее время он работает по двум направлениям: волонтерское и мобилизационное.
«Нам нужны люди, готовые организовывать работу Штаба (кухня, санчасть, склад и т.д.). Также это направление отвечает за сбор всего необходимого», — сообщил Немичев в своем Телеграмм-канале.
«Мы ждем воинов, которые в руках с оружием готовы защищать Харьков от российских оккупантов в рядах нашего добровольческого подразделения.
Если вы готовы участвовать в том или ином направлении, звоните по телефону: 0688141654. Или приходите в ХОГА», — добавил он.
Также в Телеграмм-канале Немичева опубликован список вещей, которые крайне необходимы для Штаба обороны Харьковщины:
Питание (каждый день на 200-300 человек)
Бронежилеты (4;4+) 200 шт
Каски 250 шт
Рации Baofeng 100 шт
Пауэрбанки 200 шт
Генераторы – 10 шт
Аптечки – 250 шт
Жгуты – 300 шт
Карематы – 300 шт
Спальники – 300 шт
Тепловизор – 5 шт
Носки – 500 шт
Наушники активные – 100 шт
Камуфляжная форма – 300 шт.