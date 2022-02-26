В Службе спасения и в полиции рассказали, куда харьковчанам звонить в случае необходимости

Сейчас в соцсетях появляется очень много информации с номерами мобильных телефонов, по которым можно обращаться при отсутствии связи по номерам 101 или 112.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области официально сообщает: номера службы спасения 101 и 112 работают в штатном режиме круглосуточно.

В отделе коммуникации полиции сообщили, что если номер 102 не отвечает на вызов, то позвонить в полицию можно по контактным телефонам территориальных подразделений полиции Харьковской области.

Сейчас это следующие номера:

Индустриальный район: +38 0956047088; +38 0979379117

Люботин, дежурная часть: +380685509928, +380957949056

Харьков-Пасс, дежурная часть: +380687165846

Купянск: +380574255535, +380 99 774 8301

Холодногорский ОП, дежурная часть: +380686376157, +38057 7125022

Основянский ОП: +38057 7059815, +380632031916

Слободской район: +38 0577372346, +380635341856, +380961923702.

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