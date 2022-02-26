В Полтаве слышны взрывы, сбиты четыре российских дрона (видео)

Сегодня, 26 февраля, в Полтаве жители слышат взрывы, а силы территориальной обороны Полтавы сбили четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщил мэр города Александр Мамай.

«Уважаемые полтавчане! Спокойно! Только что вы слышали взрывы, это наша территориальная оборона сбила 4 дрона. Спасибо за понимание! Держимся! Следите за новостями!», — написал глава города в Фейсбук.

Видео из Полтавы, на которых слышны взрывы, появились в Сети.

Агентство Телевидения Новости