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СБУ захватила в плен подполковника Росгвардии (видео)

СБУ захватила в плен подполковника Росгвардии (видео)

Еще один российский оккупант, с оружием пришедший на нашу землю, был захвачен украинскими силовиками.

Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

На видео СБУ видно, как захваченный пленный, участвовавший в боях под Киевом подполковник Росгвардии просит прощения у украинцев.

Он призывает русских оккупантов сложить орудие и «прекратить планомерное ликвидирование мирного населения».

Пленный спецназовец рассказал, как под видом «учений» в Беларуси готовилось вторжение в Украину. Оккупанты привлекли большое количество региональных подразделений Росгвардии, в том числе чеченцев, отметили в СБУ.

«Утром 24 февраля им дали приказ: «…помогать ВС РФ в захвате территории Украины и обеспечении контроля за ней и подавлении сопротивления граждан Украины», — говорится в сообщении спецслужбы.

Агентство Телевидения Новости

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