СБУ захватила в плен подполковника Росгвардии (видео)
Еще один российский оккупант, с оружием пришедший на нашу землю, был захвачен украинскими силовиками.
Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.
На видео СБУ видно, как захваченный пленный, участвовавший в боях под Киевом подполковник Росгвардии просит прощения у украинцев.
Он призывает русских оккупантов сложить орудие и «прекратить планомерное ликвидирование мирного населения».
Пленный спецназовец рассказал, как под видом «учений» в Беларуси готовилось вторжение в Украину. Оккупанты привлекли большое количество региональных подразделений Росгвардии, в том числе чеченцев, отметили в СБУ.
«Утром 24 февраля им дали приказ: «…помогать ВС РФ в захвате территории Украины и обеспечении контроля за ней и подавлении сопротивления граждан Украины», — говорится в сообщении спецслужбы.