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В Украине возобновлена бесплатная горячая линия профессиональной поддержки «Стоп, паника!»
В Украине возобновляется бесплатная горячая линия профессиональной поддержки «Стоп, паника!».
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, телефоны квалифицированных специалистов горячей линии «Стоп, паника!», которые уже сейчас поговорят с Вами:
• Сергей – 0974865006;
• Лена – 0980486775;
• Елизавета – 0663578315;
• Ирина – 0972094508;
• Татьяна – 0689884808;
• Юрий – 0509342880;
• Ольга – 0934688601;
• Наталья – 0972417419;
• Юлия – 0508743495;
— Йелла – 0677733920;
• Станислав – 0973966337.
Как отмечается, консультации бесплатные и анонимные.
«Сохраняйте спокойствие и холодный ум! Берегите себя и друг друга! Все будет Украина!», — говорится в сообщении.
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