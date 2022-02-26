В Украине возобновлена бесплатная горячая линия профессиональной поддержки «Стоп, паника!»

В Украине возобновляется бесплатная горячая линия профессиональной поддержки «Стоп, паника!».

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, телефоны квалифицированных специалистов горячей линии «Стоп, паника!», которые уже сейчас поговорят с Вами:

• Сергей – 0974865006;

• Лена – 0980486775;

• Елизавета – 0663578315;

• Ирина – 0972094508;

• Татьяна – 0689884808;

• Юрий – 0509342880;

• Ольга – 0934688601;

• Наталья – 0972417419;

• Юлия – 0508743495;

— Йелла – 0677733920;

• Станислав – 0973966337.

Как отмечается, консультации бесплатные и анонимные.

«Сохраняйте спокойствие и холодный ум! Берегите себя и друг друга! Все будет Украина!», — говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости