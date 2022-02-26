В Харькове совершил самоубийство российский военный

В Харькове в районе Харьковского тракторного завода найден военный российский армии, совершивший самоубийство. Об этом сообщает Телеграмм-канал «ВСУ оперативный».

«Повесился военный РФ (черная форма и пришита георгиевская лента). Уже начали сами себя убивать, победа близка», — говорится в сообщении.

При этом на российских сайтах можно найти множество публикаций, в частности, за 2021 год, из которых следует, что для российской армии характерно такое явление как дезертирство, в связи с чем были значительно усилены меры воздействия на таких лиц.

Подобные сообщения распространялись различным региональными подразделениями прокуратур.

Также, можно найти данные, что благодаря принимаемым мерам в 2020 году число российских военнослужащих, разыскиваемых за дезертирство, снизилось на 10%, по сравнению с 2019 годом.

Источник: Зеркало недели

Агентство Телевидения Новости