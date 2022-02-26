Турция запретила проход российских военных кораблей через проливы в Черном море.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Твиттере.

Таже он поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку.

«Спасибо моему другу господину президенту Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей и весомая военная гуманитарная помощь Украине крайне важны. Народ Украины этого никогда не забудет!», — написал Зеленский.

Агентство Телевидения Новости