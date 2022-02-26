Санкции за вторжение в Украину: РФ решили отключать от системы SWIFT — Кулеба

Принято решение отключать Российскую Федерацию от SWIFT.

Об этом сообщил Вицепремьер-міністр МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции», — написал он на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что по данному вопросу работала вся вертикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве.

«Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения.

Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», — добавил Кулеба.

Агентство Телевидения Новости