Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:08
Просмотров: 209

Санкции за вторжение в Украину: РФ решили отключать от системы SWIFT — Кулеба

Санкции за вторжение в Украину: РФ решили отключать от системы SWIFT — Кулеба

Принято решение отключать Российскую Федерацию от SWIFT.

Об этом сообщил Вицепремьер-міністр МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции», — написал он на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что по данному вопросу работала вся вертикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве.

«Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения.

Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», — добавил Кулеба.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 