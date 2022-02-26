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Санкции за вторжение в Украину: РФ решили отключать от системы SWIFT — Кулеба
Принято решение отключать Российскую Федерацию от SWIFT.
Об этом сообщил Вицепремьер-міністр МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции», — написал он на своей странице в Фейсбук.
Он отметил, что по данному вопросу работала вся вертикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве.
«Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения.
Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины», — добавил Кулеба.
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