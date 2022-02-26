В Украине на всех дорогах страны дорожники демонтируют дорожные знаки.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

«Приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям или дорожникам. У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад», — сказано в сообщении пресс-службы дорожников.

Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.

Агентство Телевидения Новости