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В Украине на всех дорогах страны дорожники демонтируют дорожные знаки

В Украине на всех дорогах страны дорожники демонтируют дорожные знаки

В Украине на всех дорогах страны дорожники демонтируют дорожные знаки.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

«Приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям или дорожникам. У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад», — сказано в сообщении пресс-службы дорожников.

Укравтодор призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.

Агентство Телевидения Новости

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