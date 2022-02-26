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В Украине создан специальный чат-бот против войск РФ
В Украине создан специальный чат-бот stop_russian_war_bot против войск РФ.
«Видите русские войска и технику?
Заметили вражеские ДРГ?
Сообщите об этом немедленно!», — сказано в сообщении на странице чат-бота в Telegram – https://t.me/stop_russian_war_bot.
Как отмечается, чат-бот является официальным, его достоверность проверена.
Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.
В случае перебоев в работе бота, необходимо посылать информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war
Защитим Украину вместе!
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