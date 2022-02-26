В Украине создан специальный чат-бот против войск РФ

В Украине создан специальный чат-бот stop_russian_war_bot против войск РФ.

«Видите русские войска и технику?

Заметили вражеские ДРГ?

Сообщите об этом немедленно!», — сказано в сообщении на странице чат-бота в Telegram – https://t.me/stop_russian_war_bot.

Как отмечается, чат-бот является официальным, его достоверность проверена.

Бот получает и передает информацию в соответствующие штабы реагирования.

В случае перебоев в работе бота, необходимо посылать информацию в личные сообщения телеграмм-аккаунта @stop_russian_war

Защитим Украину вместе!

Агентство Телевидения Новости