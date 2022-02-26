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Задержали троих мародеров, грабивших магазины и киоски в Харькове

Задержали троих мародеров, грабивших магазины и киоски в Харькове

Харьковские активисты задержали троих мародеров, грабивших киоски и магазины города.

Задержали злоумышленников активисты Штаба обороны Харьковщины сегодня ночью, 26 февраля.

Лидер харьковской ячейки «Национального корпуса» Константин Немичев опубликовал в своем Телеграмм-канале фото злоумышленников и видео с их признаниями в грабежах.

Двое из задержанных являются жителями Харькова, третий – гражданин Армении, который в 2020 году приехал в Харьков.

Агентство Телевидения Новости

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