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ГСЧС не проводит никаких проверок в укрытиях

ГСЧС не проводит никаких проверок в укрытиях

Официальная информация ГСЧС в Харьковской области:

В настоящее время наблюдаются случаи, когда в бомбоубежища и временные укрытия заходят лица и, представляясь сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, говорят, что им необходимо провести проверку этих сооружений.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области официально сообщает, что все бомбоубежища, временные укрытия, защитные сооружения, подвалы, паркинги и станции метрополитена круглосуточно открыты для обеспечения безопасности гражданского населения от поражения вражеской авиации и артиллерии.

Никаких проверок ГСЧС Украины не осуществляет: обо всех подобных случаях немедленно сообщайте в правоохранительные органы или в Службу спасения по телефонам 101, 102 или 112.

Агентство Телевидения Новости

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