«Харьковоблэнерго» не требует срочной передачи показаний счетчиков

«Харьковоблэнерго» не имеет никакого отношения к открыткам с требованием срочно передать показания счетчиков, сообщает пресс-служба организации. Все подразделения общества сейчас работают только в направлении обеспечения жителей Харькова и Харьковской области устойчивым, бесперебойным и надежным электроснабжением.

В условиях военного положения «Харьковоблэнерго» не собирается требовать своевременной передачи показаний от потребителей. Работники общества не производят и не распространяют никакой информации по этому поводу.

Агентство Телевидения Новости