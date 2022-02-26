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Сегодня 17:52
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«Харьковоблэнерго» не требует срочной передачи показаний счетчиков

«Харьковоблэнерго» не имеет никакого отношения к открыткам с требованием срочно передать показания счетчиков, сообщает пресс-служба организации. Все подразделения общества сейчас работают только в направлении обеспечения жителей Харькова и Харьковской области устойчивым, бесперебойным и надежным электроснабжением.

В условиях военного положения «Харьковоблэнерго» не собирается требовать своевременной передачи показаний от потребителей. Работники общества не производят и не распространяют никакой информации по этому поводу.

Агентство Телевидения Новости

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