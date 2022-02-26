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В Балаклее продолжаются обстрелы

В Балаклее продолжаются обстрелы

В Балаклее продолжаются взрывы последние, они немногочисленны, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на мэра Балаклеи Ивана Столбового.

«Над территорией воинской части и арсеналом кружился самолет. Был совершен авиаудар. Пожар пока не заметен. Обстрелы продолжаются последние два-три часа. Все люди, проживающие вблизи воинской части и арсенала, либо в подвалах, либо эвакуированы. Сейчас эвакуируют людей в укрытии местной школы. Направили туда автобус.»

Агентство Телевидения Новости

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