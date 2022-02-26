Дети в харьковском перинатальном центре нуждаются в срочной помощи

Харьковский перинатальный центр (602 микрорайон) просит о помощи: младенцы их двух отделений перемещены в подвал, где находятся уже второй день. В том числе – реанимация.

Малышам нужны подгузники, питание (детские смеси), вода, влажные салфетки, сухие, пеленки, детская одежда для самых маленьких. Нужны моющие средства. Есть дети, от которых отказались матери и у них нет семьи.

Номер телефона для связи: 0966249870 Ольга Павловна.

Тех, кто живет рядом, просят помочь хотя бы водой.

Агентство Телевидения Новости