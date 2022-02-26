Полиция предупреждает: не поднимайте с земли подозрительные предметы

Такие находки могут оказаться опасными для здоровья и даже для жизни, предупреждают правоохранители.

В связи с военной агрессией со стороны РФ на территории Украины в информационных ресурсах появляются сообщения об обнаружении опасных предметов, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. В частности, речь идет об обнаружении противопехотных мин, запрещенных международным гуманитарным правом, напоминающих «бабочек».

«Сбрасывают кассетные бомбы с минами «Лепесток». Цвет может меняться. Размером с палец. Наступаешь – отрывает ногу». «Лепесток» заборонений у всьому світі. Заборонений Женевською конвенцією. Це біч Афгану та інших локальних війн ХХ століття», – пишет в Fаcebook Ирина Венедиктова.

Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области, существует также возможности найти мобильный телефон или другую ценную вещь – предметы могут быть заминированы. Подобные находки могут не только нанести вред здоровью человека, но и закончится летально.

В этой связи полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными, а также объяснить детям необходимость быть внимательными и не трогать подозрительные предметы. Об обнаружении подобных подозрительных находок следует сообщить в ближайший отдел полиции, штаб территориальной обороны или орган власти.

Агентство Телевидения Новости