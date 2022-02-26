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В Харькове в результате обстрелов погибли трое мирных жителей

В Харькове в результате обстрелов погибли трое мирных жителей

Сегодня вооруженные силы РФ провели массированные артиллерийские обстрелы населенных Харьковщины и населенных пунктов Киевской области. Об этом сообщает Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В Харькове на Салтовке на перекрестке улиц Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев в результате обстрела из неустановленного вида оружия убиты два гражданских лица. Осмотр места происшествия пока не произведен, поскольку в связи с тем, что обстрелы продолжаются.

Также в Харьковском районе в результате атаки артиллерии РФ погиб житель поселка Бабаи. Дом, в котором он жил, разрушен.

Киевская область: вражеская артиллерия уничтожила жилой дом в пгт. Бородянка Бучанского района. В здании находилась семья оперуполномоченного местного управления полиции – 6 человек погибли на месте. Ребенок полицейского 2020 года рождения находится в тяжелом состоянии.

В результате мощных обстрелов страны-агрессора были разрушены жилые и хозяйственные дома, объекты инфраструктуры населенных пунктов Киевщины.

По всем этим фактам начато досудебное расследование нарушения законов войны.

Агентство Телевидения Новости

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