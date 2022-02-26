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Вопрос по SWIFT решен, процедура отключения РФ от платежной системы началась, – Зеленский

Вопрос по SWIFT решен, процедура отключения РФ от платежной системы началась, – Зеленский

«Наши дипломаты боролись круглосуточно и вдохновенно. Есть и эта важная победа», – Зеленский об отключении России от SWIFT: процедура отключения РФ от SWIFT уже началась. Об этом сообщает ТСН.

Последствия для России, которую вскоре отключат от международной платежной системы SWIFT из-за циничного вторжения в Украину, будут экономически ужасными.

Об этом говорится в новом обращении 26 февраля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Президент Швейцарії, прем’єр-міністр Греції, очільник уряду Нідерландів, відчувається, що Україна здобувала щирість та увагу усього цивілізованого світу, а практичний результат – SWIFT. Як багато в цьому слові для РФ – відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо і цю важливу перемогу. Це мільярди, мільярди збитків для Росії. Конкретна ціна за це підле вторгнення до нашої держави», – сказал Зеленский.

Агентство Телевидения Новости

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