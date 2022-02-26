Как граждане могут помочь остановить наступление: рекомендации спецслужб

Нацполиция опубликовала список мер, которые помогут остановить продвижения врага:

1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот – любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.

2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.

3. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100%, что это враг, не жалейте лес, подожгите его.

4. У кого есть личные ЭКСКАВАТОРЫ – обкапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас.

5. Вниманию владельцев ОРУЖИЯ С ОПТИЧЕСКИМИ ПРИЦЕЛОМ – не обязательно в открытую идти на врага: стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.

6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага.

7. Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте каким-либо образом.

8. Если есть информация, что враг на подходе, жгите солому, шины в больших количествах – черный дым дезориентирует и у врага сложится мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени.

Агентство Телевидения Новости