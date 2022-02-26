«Укрзалізниця» разорвала отношения с РЖД

АО «Укрзалізниця» прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО «Российские железные дороги». Как говорится в официальном сообщении «Укрзалізниця», железнодорожникам РФ предложили мир и прекращение войны, но они продолжали подвозить танки и другую боевую технику в Украину и на границы.

Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ.

Запрос РЖД на восстановление связи с АО «Укрзалізниця» ничего не имел общего с гуманитарной миссией, это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники. Ответ от нашего диспетчера они получили – это позиция всей компании.

«Укрзалізниця» полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать «Шелковый путь» в обход России. Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского Союза.

Также «Укрзалізниця» продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности, Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России.

Агентство Телевидения Новости