В центр Харькова прорвались российские оккупанты, уничтожен вражеский танк (видео)

Российским войскам удалось прорваться в Харьков, сейчас продолжаются бои с оккупантами.

Об этом сообщил глава ХОГА Олег Синегубов в своем Телеграмм-канале.

«Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове. В том числе и центральная часть города. Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага. Гражданское население просим не выходить на улицы города», — написал он.

«Прошу вас — оставайтесь дома. Ситуация в городе очень напряженная», — призвал харьковчан мэр города Игорь Терехов.

Тем временем в сети появилось видео с вражеской техникой на территории города. По словам Антона Геращенко, сейчас ведутся уличные бои.

«Харьков, вставай! В город только что через Алексеевку ворвалась группа спецназа РФ. На ул. Чернышевского/Скрипника идёт бой», — написал он.

Один танк оккупантов уже уничтожен.

Агентство Телевидения Новости