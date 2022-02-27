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На Салтовке в результате попадания вражеского снаряда в дом погибла женщина

На Салтовке в результате попадания вражеского снаряда в дом погибла женщина

На Салтовке в результате прямого попадания артснаряда в многоэтажку на ул.Бучмы, 40-а погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о взрыве поступила спасателям 26 февраля в 21.20.

В результате попадания снарядав 9-этажку была разрушена лестница в одном из подъездов со 2 по 7 этаж и квартиры на 4,5 и 6 этажах. Эвакуированы около 20 человек, 2 госпитализированы в больницу.

В результате обрушения погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5 этаже.

В подвалах дома скрывались от обстрела около 60 человек. Никто из них не пострадал, сообщили в ГСЧС.

Агентство Телевидения Новости

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