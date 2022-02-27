Выезжающих из Украины на автомобилях могут не пропустить через границу: в ГПСУ назвали причину

Людей, которые выезжают сейчас из Украины на автомобилях, могут не пропустить через границу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Причина, по данным ГПСУ, в том, что для пересечения границы на автомобиле необходимо иметь полис страхования — «зеленую карту».

«В связи с военной агрессией, которую совершила Россия против украинского народа, государственную границу ежедневно пересекают десятки тысяч украинцев. Нередко наши соотечественники едут на автомобилях. В течение последних дней в пунктах пропуска на Львовщине, а именно — на границе с Польшей, участились случаи возвращения транспортных средств смежной стороной. Причиной этого является отсутствие полиса страхования — «зеленой карты», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В Госпогранслужбе еще раз напомнили, что «зеленая карта» — это обязательный вид страхования для тех, кто намерен ехать за границу на своем автомобиле, и попросили учесть эту информацию при планировании пересечения границы.

Агентство Телевидения Новости