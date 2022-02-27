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Помощь украинской армии: собрано почти полмиллиарда гривен
Украинцы продолжают присылать средства в качестве поддержки защитникам страны. На помощь украинской армии уже поступило 426 млн гривен.
Об этом сообщается в Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его информации, только за вчерашние сутки было отправлено 218 млн гривен.
«426 млн «єПідтримка» украинской армии! Только за вчера — 218 млн. Мы — сильные вместе. К победе», — пишет Федоров.
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