Помощь украинской армии: собрано почти полмиллиарда гривен

Украинцы продолжают присылать средства в качестве поддержки защитникам страны. На помощь украинской армии уже поступило 426 млн гривен.

Об этом сообщается в Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его информации, только за вчерашние сутки было отправлено 218 млн гривен.

«426 млн «єПідтримка» украинской армии! Только за вчера — 218 млн. Мы — сильные вместе. К победе», — пишет Федоров.

Агентство Телевидения Новости