В Харькове остановлен весь общественный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Весь общественный транспорт в городе остановлен из-за боевых действий. Не ждите на остановках!» — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Сейчас в Харькове продолжаются бои.

По информации главы ХОГА Олега Синегубова, боевые действия ведутся в центре города и прилегающих районах.

Жителей Харькова просят не выходить из укрытий и не передвигаться по городу на автомобилях.

Агентство Телевидения Новости