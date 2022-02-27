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В Харькове остановлен весь общественный транспорт

В Харькове остановлен весь общественный транспорт

В Харькове остановлен весь общественный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Весь общественный транспорт в городе остановлен из-за боевых действий. Не ждите на остановках!» — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Сейчас в Харькове продолжаются бои.

По информации главы ХОГА Олега Синегубова, боевые действия ведутся в центре города и прилегающих районах.

Жителей Харькова просят не выходить из укрытий и не передвигаться по городу на автомобилях.

Агентство Телевидения Новости

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