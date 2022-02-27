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В Харькове остановлен весь общественный транспорт
В Харькове остановлен весь общественный транспорт.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
«Весь общественный транспорт в городе остановлен из-за боевых действий. Не ждите на остановках!» — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Сейчас в Харькове продолжаются бои.
По информации главы ХОГА Олега Синегубова, боевые действия ведутся в центре города и прилегающих районах.
Жителей Харькова просят не выходить из укрытий и не передвигаться по городу на автомобилях.
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