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«То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал», — Зеленский

«То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал», — Зеленский

Действия оккупантов в Украине заслуживают международного трибунала.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сегодня, 27 февраля.

«То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал», — сказал президент.

По его словам, все преступления оккупантов четко фиксируются.

Как заявил Зеленский, преступные действия России против Украины имеют признаки геноцида.

Агентство Телевидения Новости

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