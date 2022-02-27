«То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал», — Зеленский

Действия оккупантов в Украине заслуживают международного трибунала.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сегодня, 27 февраля.

«То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал», — сказал президент.

По его словам, все преступления оккупантов четко фиксируются.

Как заявил Зеленский, преступные действия России против Украины имеют признаки геноцида.

Агентство Телевидения Новости