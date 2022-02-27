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В Харькове закрыты несколько станций метро
В Харькове закрыты несколько станций метро, в них сейчас нельзя спуститься.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
«Алексеевская линия полностью закрыта, Спортивная, Холодная Гора и Индустриальная закрыты», — говорится в сообщении.
Все, кто были в станциях, продолжают там оставаться, метро работает как укрытие.
При этом в пресс-службе мэрии почеркнули, что станции метро закрыты НЕ из-за количества людей, это — военная необходимость.
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