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В Харькове закрыты несколько станций метро

В Харькове закрыты несколько станций метро

В Харькове закрыты несколько станций метро, в них сейчас нельзя спуститься.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Алексеевская линия полностью закрыта, Спортивная, Холодная Гора и Индустриальная закрыты», — говорится в сообщении.

Все, кто были в станциях, продолжают там оставаться, метро работает как укрытие.

При этом в пресс-службе мэрии почеркнули, что станции метро закрыты НЕ из-за количества людей, это — военная необходимость.

Агентство Телевидения Новости

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