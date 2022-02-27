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В Харькове российские оккупанты сдаются в плен
В Харькове фиксируются неединичные факты сдачи в плен российских солдат в государственные органы и органы местного самоуправления.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
«Обращаемся ко всем структурам власти тщательно документировать такие случаи, забирать оружие и предоставить российским пленным временное убежище», — говорится в сообщении.
Правоохранители призвали других русских солдат сложить оружие и сдаться.
Как сообщалось, украинские военнослужащие дают мощный отпор российскому захватчику.
После ударов реактивной артиллерии оккупационные вражеские войска РФ сумели прорваться в центр Харькова, сейчас на улицах города идут бои.
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