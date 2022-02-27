В Харькове российские оккупанты сдаются в плен

В Харькове фиксируются неединичные факты сдачи в плен российских солдат в государственные органы и органы местного самоуправления.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«Обращаемся ко всем структурам власти тщательно документировать такие случаи, забирать оружие и предоставить российским пленным временное убежище», — говорится в сообщении.

Правоохранители призвали других русских солдат сложить оружие и сдаться.

Как сообщалось, украинские военнослужащие дают мощный отпор российскому захватчику.

После ударов реактивной артиллерии оккупационные вражеские войска РФ сумели прорваться в центр Харькова, сейчас на улицах города идут бои.

Агентство Телевидения Новости