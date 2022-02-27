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В боях за Харьков погиб депутат Богодуховского горсовета

В боях за Харьков погиб депутат Богодуховского горсовета

В боях за Харьков погиб депутат Богодуховского горсовета Сергей Глущенко.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Суспільне. Харків».

«Нет сейчас деталей. Утром нам сообщили, что в боях за Харьков погиб. Он был в терробороне с самого начала. И на Новый год на собрание ездил, активно участвовал в территориальной обороне. И в эти дни одним из первых пошел защищать. его остались жена и дети», — прокомментировал произошедшее секретарь Богодуховского горсовета Рамаз Гамбарашвили.

Сергей Глущенко был депутатом Богодуховского городского совета от «Блока Светличной «Разом!». До этого он работал поселковым главой Александровки.

Агентство Телевидения Новости

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