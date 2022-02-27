В Харькове проходит зачистка от российских ДРГ: жителей просят не выходить на улицы

В Харькове производится зачистка от российских диверсионно-разведывательных групп и части российских военных, попавших в город.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«Харьковчане, не выходите на улицы, не перемещайтесь на машинах, не пытайтесь покинуть город. В условиях военного времени такие действия могут быть расценены как диверсия, и может быть открыт огонь на поражение», — говорится в сообщении.

«Харьковчане, оставайтесь в укрытиях, берегите себя и своих близких. ВСУ работает, полиция работает! Мы не сдаемся!

Оккупанты, сдавайтесь. Вы нас разозлили. Вы же видите, подлецы, что вам здесь не рады. Выживет только тот, кто сдаст оружие. Слава Украине!» — призвали правоохранители.

Агентство Телевидения Новости