Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:53
Просмотров: 276

Бои за Харьков: что происходит в городе и под ним

Бои за Харьков: что происходит в городе и под ним

В Циркунах под Харьковом оккупанты забирают у простых жителей машины и пытаются пройти в город.

Об этом сообщают местные жители-пользователи соцсетей.

По их информации, оккупанты разместили свою военную технику, в частности, гаубицы, под дворами людей.

Местные магазины и аптеки уже разграбили мародеры.

Со слов местных, в селе Русские Тишки также присутствуют оккупанты.

Однако, как сообщают пресс-службе Харьковской ОГА, Харьков и Чугуев находятся под полным контролем украинских военных.

Работают ВСУ, Нацполиция, территориальная оборона происходит полная зачистка Харькова от врага. 

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской военно-гражданской администрации (ОДА) Олег Синегубов.

«Российский враг абсолютно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются», – сообщил он.

Синегубов добавил, что наступление российского агрессора продолжается на Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируются отдельные колонны русской техники. Вооруженные силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу. 

Напомним, утром 27 февраля в Харьков со стороны района Алексеевка вошла группа спецназа РФ на легкой технике. В городе начались уличные бои. 

Ни один боец ​​Вооруженных сил Украины не сложил оружие, несмотря на заявления врага. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 