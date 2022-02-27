Бои за Харьков: что происходит в городе и под ним

В Циркунах под Харьковом оккупанты забирают у простых жителей машины и пытаются пройти в город.

Об этом сообщают местные жители-пользователи соцсетей.

По их информации, оккупанты разместили свою военную технику, в частности, гаубицы, под дворами людей.

Местные магазины и аптеки уже разграбили мародеры.

Со слов местных, в селе Русские Тишки также присутствуют оккупанты.

Однако, как сообщают пресс-службе Харьковской ОГА, Харьков и Чугуев находятся под полным контролем украинских военных.

Работают ВСУ, Нацполиция, территориальная оборона происходит полная зачистка Харькова от врага.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской военно-гражданской администрации (ОДА) Олег Синегубов.

«Российский враг абсолютно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются», – сообщил он.

Синегубов добавил, что наступление российского агрессора продолжается на Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируются отдельные колонны русской техники. Вооруженные силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу.

Напомним, утром 27 февраля в Харьков со стороны района Алексеевка вошла группа спецназа РФ на легкой технике. В городе начались уличные бои.

Ни один боец ​​Вооруженных сил Украины не сложил оружие, несмотря на заявления врага.

Агентство Телевидения Новости